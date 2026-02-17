اللجنة الوطنية لرصد الأهلة تعلن أن الخميس 19 شباط أول أيام شهر رمضان المبارك

تصريح مدير منطقة صوران لـ سانا حول حملة “فداء لحماة المجتمعية”
رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام: سوريا تنتصر بإصرارها وتعكس قوتها بالانتخابات
حملة لتنظيف المسجد العمري وساحة 18 آذار في درعا بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
وفد من هيئة الطيران المدني والنقل الجوي يصل إلى مطار دير الزور المدني لإعادة تأهيله وتطويره
من أجواء الفعالية الشعبية في شارع النصر بدمشق تأكيداً على وحدة الشعب السوري
