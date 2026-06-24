نصوص مسمارية سورية تكشف معرفة القدماء بالسرطان وداء السكري
رياضة البادل تصل إلى اللاذقية.. شاب ينقل تجربته في الخارج ويفتتح أول ملعب
مديرة إدارة المساعدات الإنسانية بالخارجية الهولندية: إزالة الألغام ضرورة لازدهار سوريا
دير الزور تجهّز قافلة مساعدات ثالثة للمتضررين من ارتفاع منسوب الفرات
شركات إماراتية في “فود إكسبو 2026”.. المعرض يفتح فرصاً جديدة للتعاون التجاري.
معرض الرعاية الطبية في دمشق يبرز حلولاً مبتكرة للقطاع الصحي بمشاركات أجنبية
معرض الرعاية الطبية بدمشق.. منصة لتبادل الخبرات وتوسيع الشراكات في المنظومة الصحية والدوائية
وزير الطوارئ من جنيف: ننتقل بملف إزالة الألغام في سوريا من الحوار إلى الشراكة
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