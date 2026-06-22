تكريم 45 رياضياً و6 مدربين في القنيطرة تقديراً لإنجازاتهم الرياضية ودعماً للمواهب الشابة
مسح إشعاعي شامل في مصفاة بانياس لتقييم الواقع الإشعاعي وتعزيز إجراءات السلامة
نائب محافظ الحسكة يطلع على الواقع الخدمي والمؤسساتي في رأس العين بريف المحافظة
اجتماع موسّع في القنيطرة لبحث الواقع الخدمي في مختلف القطاعات
اختتام فعاليات برنامج تدريبي للقضاة في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بإدلب
يوم حقلي للتعريف بأصناف الكرز في محطة بحوث سرغايا بريف دمشق
إطلاق مشروع متكامل لتأهيل وتزفيت شوارع مدينة الباب بريف حلب الشرقي
صحة دير الزور وجمعية “سامز” الأمريكية تطلقان حملة طبية في المحافظة
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