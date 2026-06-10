الموارد المائية في الرقة ترفع جاهزية مشروعات الري ‏وتواصل تأهيل الشبكة المائية

الرقة-سانا

تواصل مديرية الموارد المائية في الرقة تنفيذ أعمال الصيانة ‏والتأهيل ضمن مشروعات الري، حيث استُكملت أعمال تسوية ‏التربة في الموقع الأول بقناة صفيان بريف الرقة وتجهيزه ‏للصب، وكذلك جرى تجهيز الموقع الثاني بعد نقل التربة ‏اللازمة، إلى جانب تنفيذ تسوية لكتف قناة “الساوث” اليمين ‏بطول 3 كيلومترات؛ لرفع جاهزية البنية التحتية للشبكة‎.‎

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن ‏الفرق الفنية في مديرية الموارد المائية بالرقة نفذت أعمال إزالة ‏الخرسانة (البيتون) المتضرر وتجريف التربة المشبعة في ‏القطاع الثاني (جروة بعد الضخ)، تلاها الردم والفرش والدحل ‏وفق المواصفات الفنية، بما يعزز استقرار المنشآت وكفاءتها ‏التشغيلية‎.‎

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء أعمال صيانة في قناة 30‏MG ‎ في قرية مارودة بريف الرقة، شملت فك وتركيب عدد من بوابات الري الصغيرة ‌‏”الأوتوكات”، واستبدال العوازل المطاطية (الجوانات) التالفة، ‏إضافة إلى تنظيف أحد الأعمال الصناعية، فيما قامت ورشة ‏البوابات بتركيب تجهيزات ميكانيكية جديدة وإصلاح بوابة مأخذ ‏قناة “فولكانو” لضمان التحكم الأمثل بتوزيع المياه‎.‎

وفي السياق ذاته نُفذت أعمال تعزيل لعدد من القنوات في ‏الخاتونية لتحسين انسيابية المياه ورفع كفاءة الشبكة، مع استمرار ‏الضابطة المائية في جولاتها الميدانية لضبط التعديات وضمان ‏عدالة توزيع المياه للمستفيدين‎.‎

وكانت المديرية نفذت أمس أعمال تأهيل شملت معالجة ‌‏الأضرار والتكهفات في عدد من القنوات المائية بالرقة، وتنفيذ ‏الردم والفرش والدحل وتسوية ‏الأكتاف، إلى جانب متابعة ‏الصيانة الميكانيكية في محطة الأنصار وقناة‎ (‌‏Mi25‌‌‎)‎، ‏وإجراء ‏أعمال فنية على البوابات والمنظمات المائية‎.‎

وكانت وزارة الطاقة السورية أعلنت أمس الثلاثاء، أن الكوادر ‏الفنية في المؤسسة العامة لسد ‏الفرات ‏أغلقت بوابة المفيض رقم ‌‏3 في سد الفرات، ليصبح حجم ‏التمريرات المائية عبر ‏السد نحو ‌‏700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية ‏المياه الممررة عبر ‏عنفات التوليد فقط، ‏وبذلك تكون أغلقت جميع بوابات ‏المفيض‎.‎