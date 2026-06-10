الموارد المائية في الرقة ترفع جاهزية مشروعات الري ‏وتواصل تأهيل الشبكة المائية

الرقة-سانا
تواصل مديرية الموارد المائية في الرقة تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل ضمن مشروعات الري، حيث استُكملت أعمال تسوية التربة في الموقع الأول بقناة صفيان بريف الرقة وتجهيزه للصب، وكذلك جرى تجهيز الموقع الثاني بعد نقل التربة اللازمة، إلى جانب تنفيذ تسوية لكتف قناة “الساوث” اليمين بطول 3 كيلومترات؛ لرفع جاهزية البنية التحتية للشبكة.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الفرق الفنية في مديرية الموارد المائية بالرقة نفذت أعمال إزالة الخرسانة (البيتون) المتضرر وتجريف التربة المشبعة في القطاع الثاني (جروة بعد الضخ)، تلاها الردم والفرش والدحل وفق المواصفات الفنية، بما يعزز استقرار المنشآت وكفاءتها التشغيلية.
وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء أعمال صيانة في قناة 30MG في قرية مارودة بريف الرقة، شملت فك وتركيب عدد من بوابات الري الصغيرة ”الأوتوكات”، واستبدال العوازل المطاطية (الجوانات) التالفة، إضافة إلى تنظيف أحد الأعمال الصناعية، فيما قامت ورشة البوابات بتركيب تجهيزات ميكانيكية جديدة وإصلاح بوابة مأخذ قناة “فولكانو” لضمان التحكم الأمثل بتوزيع المياه.
وفي السياق ذاته نُفذت أعمال تعزيل لعدد من القنوات في الخاتونية لتحسين انسيابية المياه ورفع كفاءة الشبكة، مع استمرار الضابطة المائية في جولاتها الميدانية لضبط التعديات وضمان عدالة توزيع المياه للمستفيدين.
وكانت المديرية نفذت أمس أعمال تأهيل شملت معالجة الأضرار والتكهفات في عدد من القنوات المائية بالرقة، وتنفيذ الردم والفرش والدحل وتسوية الأكتاف، إلى جانب متابعة الصيانة الميكانيكية في محطة الأنصار وقناة (Mi25)، وإجراء أعمال فنية على البوابات والمنظمات المائية.
وكانت وزارة الطاقة السورية أعلنت أمس الثلاثاء، أن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت بوابة المفيض رقم 3 في سد الفرات، ليصبح حجم التمريرات المائية عبر السد نحو 700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية المياه الممررة عبر عنفات التوليد فقط، وبذلك تكون أغلقت جميع بوابات المفيض.