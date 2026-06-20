حصاد القمح في قرية براق بريف درعا الشمالي الشرقي

أهالي قرية المغيرية بريف اللاذقية يحيون طقوس المعايدة ‏الجماعية لتعزيز روح المحبة بينهم ‏
انطلاق الحملة الكبرى للتبرع بالدم في ساحة جامعة حلب تحت عنوان “حياة سوريا”
لحظة دخول قوى الأمن الداخلي ووحدات A1 إلى مدينة دير حافر بريف حلب لضبط الأمن والاستقرار
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قبيل عيد الأضحى المبارك… إقبال على شراء الحلويات الدمشقية في سوق الجزماتية بحي الميدان مع انخفاض أسعارها
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