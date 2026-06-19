مديرية صحة إدلب تنقل مواطناً أصيب بكسور أثناء أدائه مناسك الحج إلى منزله في إدلب

التمرين الأخير لمنتخب سوريا لكرة السلة في صالة الفيحاء بدمشق قبل المشاركة في نهائيات كأ
بين التضحية والفخار.. المرأة السورية حاضرة من الثورة حتى النصر
أهالي درعا يحتفلون بالذكرى الأولى لتحرير المدينة في ساحة المسجد العمري بدرعا البلد
أمسية دينية على هامش فعاليات المعرض الأول للسيرة النبوية في اللاذقية
مدير صحة الرقة يطلع على الواقع الصحي في مدينتي تل أبيض ورأس العين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى