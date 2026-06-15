مشاهد جوية لأعمال تأهيل وتجميل الدوّارات على مداخل مدينتي إدلب ومعرة مصرين في ريف إدلب

مشاهد جوية لأعمال تأهيل وتجميل الدوّارات على مداخل مدينتي إدلب ومعرة مصرين في ريف إدلب

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