مشاهد جوية لأعمال تأهيل وتجميل الدوّارات على مداخل مدينتي إدلب ومعرة مصرين في ريف إدلب
جامعة حلب تحتفي بإبداعات طلبة الهندسة المعمارية في معرض “بناء معماري 6”
مشاهد جوية لأعمال تأهيل وتجميل الدوّارات على مداخل مدينتي إدلب ومعرة مصرين في ريف إدلب
مركز الرمل الصحي في طرطوس.. خدمات مخبرية نوعية ورعاية متكاملة للمراجعين.
فرقة «شجن» تستحضر التراث الغنائي في أمسية فنية ضمن أسبوع التراث اللامادي بحمص
آفاق الاستثمار على ضوء التشريعات الجديدة.. محور محاضرة في المركز الثقافي العربي بدمشق
زوار بيلدكس: تجربة استثنائية في البناء والتطوير ودعم حركة إعادة الإعمار
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير المنطقة الصناعية الحرفية بالرقة في ختام معرض بيلدكس
“بيلدكس 24: توقّيع اتفاقيات استراتيجية وتعزيز لحضور سوريا في خريطة إعادة الإعمار
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