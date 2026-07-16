انتهاء ترميم طريق كفرنبودة- قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي 

حماة-سانا



انتهت اليوم الخميس أعمال ترميم طريق كفرنبودة -قلعة المضيق بطول أكثر من 12 كيلو متراً بريف حماة الشمالي الغربي.



وأوضح مدير قسم الخدمات الفنية في السقيلبيه محمد سليمان في تصريح لمراسل سانا، أن ترميم طريق كفرنبودة- قلعة المضيق كان من الأولويات نظراً لمضي سنوات طويلة على آخر ترميم له، مشيراً إلى أن الترميم ركز على الحفر والتصدعات والتشققات و الهبوطات الحاصلة في مواقع كثيرة ضمن جسم الطريق كحل اسعافي سريع لتحسين جاهزيته الفنية والحد من الحوادث وتحسين الحركة المرورية.



وبين إبراهيم عز الدين أحد سكان المنطقه أن طريق كفرنبودة – قلعة المضيق شريان مواصلات حيوي، كونه يربط المدينتين، إضافة إلى العديد من البلدات والقرى الأخرى، مشيراً إلى أهمية أعمال الترميم في تحسين حالة الطريق الفنية نظراً لتهالكه بسبب القصف من قبل النظام البائد ومرور الآليات العسكرية فوقه خلال السنوات السابقة.



ولفت إلى أن الترميم الحالي إسعافي والطريق يحتاج إلى ترميم كلي لتخديم سكان المنطقة بشكل أفضل والحد من الاختناقات والحوادث المرورية.



يذكر أن طريق السقيلبية- بريديج في منطقة الغاب شهد خلال شهر حزيران الماضي أعمال إعادة تأهيل وصيانة مماثلة.



