معرض “بيلدكس 2026” في دمشق يجذب الشركات العربية والعالمية ويعزز فرص الشراكات الاستثمارية
حملة نظافة في موقع سرجيلا الأثري بريف إدلب أحد أبرز مواقع التراث الثقافي السوري
وزير الخارجية والمغتربين يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في غازي عنتاب
على هامش معرض بيلدكس.. اتفاق تعاون بين شركتي سكر للصناعات الإلكترونية السورية والفنار السعودية
الموسيقا العربية تصدح في مسرح أوبرا دمشق بأمسية تعبق بالتراث
افتتاح مهرجان جماهيري في مدينة المعارض القديمة بدمشق لمواكبة فعاليات كأس العالم 2026
الجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا.. أول مشروع لجامعة خاصة في ريف إدلب الجنوبي
مهرجان موسم طرطوس السياحي..فعالية رياضية بكرة القدم
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