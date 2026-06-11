مهرجان موسم طرطوس السياحي..فعالية رياضية بكرة القدم
ملتقى في منطقة الباب بريف حلب يفتح ملفي السجل العقاري والأحوال المدنية على طاولة الحوار
انطلاق معرض “السوري للصناعات الدوائية 2026” في حلب بمشاركة أكثر من 50 شركة
“مواهب بلا حدود”.. 90 لوحة تكشف تجارب طلابية واعدة في حماة
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. ندوة بإدلب تناقش التغيرات المناخية
مركز كفر جوم بريف حلب يبدأ باستلام القمح… وتسهيلات واسعة للمزارعين
التنمية الإدارية بدرعا تنظّم ندوة حول القيادة المؤسسية في عصر الذكاء الاصطناعي
التغيرات المناخية وخطط التكيّف ضمن ندوة في إدلب بمناسبة اليوم العالمي للبيئة
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