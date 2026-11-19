الرقة-سانا‏

بدأ فرع المؤسسة العامة للأعلاف في محافظة الرقة اليوم الخميس، استلام محصول الذرة ‏الصفراء من المزارعين بعد انقطاع دام نحو 15 عاماً، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج ‏الزراعي وتسهيل تسويق المحصول وتجفيفه وتخزينه وفق الأصول المعتمدة.‏

وأوضح مدير الزراعة في محافظة الرقة محمد الأحمد في تصريح لمراسل سانا، أن ‏إجمالي إنتاج الذرة الصفراء في المحافظة يُقدّر بنحو 180 ألف طن للموسم الحالي، ‏مؤكداً أهمية إعادة تشغيل مجفف محصول الذرة الصفراء في مركز الأعلاف نظراً لتصدّر ‏محافظة الرقة إنتاج هذا المحصول على مستوى سوريا.‏

تنسيق وتعاون مستمر بين الزراعة ومؤسسة الأعلاف ‏

أشار الأحمد إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً بين مديرية الزراعة والمؤسسة العامة ‏للأعلاف لتنظيم آلية تسجيل الأدوار واستلام المحاصيل، إلى جانب منح شهادات المنشأ ‏للمزارعين استناداً إلى المساحات الزراعية المرخصة والمثبتة لدى المديرية.‏

مجفف الرقة يستقبل مراجعات المزارعين

من جانبه، أوضح مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف بالرقة المهندس إبراهيم العليوي في ‏تصريح مماثل، أن مجفف الرقة بدأ باستقبال مراجعات المزارعين خلال الأسبوع الجاري، ‏المزوّدين بكتب رسمية من مديرية الزراعة تتضمن الكميات والإنتاج المقدّر والمساحات ‏المرخصة.‏

وأشار العليوي إلى أن آلية العمل تبدأ حالياً باستلام الكميات الواردة ثم إخضاعها لعمليات ‏التقييم ونقلها إلى المجففات، بالتوازي مع سحب عينات من قِبل الخبراء المختصين ‏وإرسالها إلى غرفة التحليل ومن ثم إلى الغرفة السرية لاستكمال الإجراءات الفنية والرقابية ‏اللازمة.‏

تشغيل المجففات يوفّر الجهد والتكاليف ‏

من جهتهم عبّر عدد من المزارعين، عن ارتياحهم لعودة العمل في المركز، مؤكدين أن ‏تشغيل المجففات يوفّر عليهم جهداً وتكاليف كبيرة، ويحدّ من خسائر المحصول التي ‏كانت تتكرر نتيجة نشر الذرة الصفراء على الطرقات العامة وتعرّضها لهطولات الأمطار ‏في فصل الشتاء.‏

وأوضح المزارع عبد الوهاب السخني من مزرعة ربيعة بريف الرقة، أن عودة مشروع ‏تجفيف الذرة تخفف الأعباء عن الفلاحين، مشيراً إلى أنه راجع المركز لحجز دور ‏لمحصوله البالغ 15 دونماً وسط تعاون واضح من الكوادر العاملة في تنظيم الدور وإبلاغ ‏المزارعين بمواعيد التسليم.‏

ولفت السخني إلى أن المزارعين كانوا مضطرين سابقاً لنشر محصولهم على الطرقات ‏الإسفلتية والفرعية، ما كان يعرّض أجزاء كبيرة منه للتلف والهدر مع أمطار الشتاء.‏

بدوره، أشار المزارع صبحي الجفال من مزرعة الرشيد بريف الرقة، إلى وجود إقبال ملحوظ ‏من الفلاحين لحجز أدوارهم في مجففة الذرة الصفراء مع بدء تشغيلها، مؤكداً أهمية ‏افتتاح المركز في موسم الشتاء، حيث يجنب المزارعين معاناة نشر المحصول وتعرّضه ‏للأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى تلفه، ويتيح لهم تسليمه وفق أطر منظمة تحفظ حقوقهم ‏وتحدّ من أعباء التسويق.‏

وتأتي إعادة تشغيل مجفف محصول الذرة الصفراء في مركز الأعلاف، لتخفيف أعباء ‏التسويق والتجفيف عن الفلاحين وحماية المحصول خلال فصل الشتاء.‏