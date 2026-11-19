الرقة-سانا
بدأ فرع المؤسسة العامة للأعلاف في محافظة الرقة اليوم الخميس، استلام محصول الذرة الصفراء من المزارعين بعد انقطاع دام نحو 15 عاماً، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج الزراعي وتسهيل تسويق المحصول وتجفيفه وتخزينه وفق الأصول المعتمدة.
وأوضح مدير الزراعة في محافظة الرقة محمد الأحمد في تصريح لمراسل سانا، أن إجمالي إنتاج الذرة الصفراء في المحافظة يُقدّر بنحو 180 ألف طن للموسم الحالي، مؤكداً أهمية إعادة تشغيل مجفف محصول الذرة الصفراء في مركز الأعلاف نظراً لتصدّر محافظة الرقة إنتاج هذا المحصول على مستوى سوريا.
تنسيق وتعاون مستمر بين الزراعة ومؤسسة الأعلاف
أشار الأحمد إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً بين مديرية الزراعة والمؤسسة العامة للأعلاف لتنظيم آلية تسجيل الأدوار واستلام المحاصيل، إلى جانب منح شهادات المنشأ للمزارعين استناداً إلى المساحات الزراعية المرخصة والمثبتة لدى المديرية.
مجفف الرقة يستقبل مراجعات المزارعين
من جانبه، أوضح مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف بالرقة المهندس إبراهيم العليوي في تصريح مماثل، أن مجفف الرقة بدأ باستقبال مراجعات المزارعين خلال الأسبوع الجاري، المزوّدين بكتب رسمية من مديرية الزراعة تتضمن الكميات والإنتاج المقدّر والمساحات المرخصة.
وأشار العليوي إلى أن آلية العمل تبدأ حالياً باستلام الكميات الواردة ثم إخضاعها لعمليات التقييم ونقلها إلى المجففات، بالتوازي مع سحب عينات من قِبل الخبراء المختصين وإرسالها إلى غرفة التحليل ومن ثم إلى الغرفة السرية لاستكمال الإجراءات الفنية والرقابية اللازمة.
تشغيل المجففات يوفّر الجهد والتكاليف
من جهتهم عبّر عدد من المزارعين، عن ارتياحهم لعودة العمل في المركز، مؤكدين أن تشغيل المجففات يوفّر عليهم جهداً وتكاليف كبيرة، ويحدّ من خسائر المحصول التي كانت تتكرر نتيجة نشر الذرة الصفراء على الطرقات العامة وتعرّضها لهطولات الأمطار في فصل الشتاء.
وأوضح المزارع عبد الوهاب السخني من مزرعة ربيعة بريف الرقة، أن عودة مشروع تجفيف الذرة تخفف الأعباء عن الفلاحين، مشيراً إلى أنه راجع المركز لحجز دور لمحصوله البالغ 15 دونماً وسط تعاون واضح من الكوادر العاملة في تنظيم الدور وإبلاغ المزارعين بمواعيد التسليم.
ولفت السخني إلى أن المزارعين كانوا مضطرين سابقاً لنشر محصولهم على الطرقات الإسفلتية والفرعية، ما كان يعرّض أجزاء كبيرة منه للتلف والهدر مع أمطار الشتاء.
بدوره، أشار المزارع صبحي الجفال من مزرعة الرشيد بريف الرقة، إلى وجود إقبال ملحوظ من الفلاحين لحجز أدوارهم في مجففة الذرة الصفراء مع بدء تشغيلها، مؤكداً أهمية افتتاح المركز في موسم الشتاء، حيث يجنب المزارعين معاناة نشر المحصول وتعرّضه للأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى تلفه، ويتيح لهم تسليمه وفق أطر منظمة تحفظ حقوقهم وتحدّ من أعباء التسويق.
وتأتي إعادة تشغيل مجفف محصول الذرة الصفراء في مركز الأعلاف، لتخفيف أعباء التسويق والتجفيف عن الفلاحين وحماية المحصول خلال فصل الشتاء.