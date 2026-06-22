سوريا تطلق أول فعالية لرياضات التزلج على اللوح والعجلات

دمشق-سانا



أطلق الاتحاد العربي السوري للدراجات، بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب ونادي محافظة دمشق، أول نشاط من نوعه لرياضات التزلج على اللوح في سوريا، وذلك عبر فعالية رياضية أقيمت في نادي المحافظة بمناسبة اليوم العالمي للتزلج على اللوح.

وتضمنت الفعالية، التي أقيمت أمس الأحد، عروضاً رياضية ومشاركات شبابية في رياضات التزلج على اللوح (سكيت بورد)، والتزلج بالعجلات (رولر سكيت) و(الباتيناج)، وسط حضور من مختلف الفئات العمرية.

وأوضحت الأمين العام للاتحاد العربي السوري للدراجات ابتسام حسن، في تصريح لـ سانا، أن الفعالية أقيمت احتفالاً باليوم العالمي للتزلج، وهدفت إلى نشر ثقافة هذه الرياضة والتعريف بها وتشجيع ممارستها بين الشباب، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الرياضات الصديقة للبيئة في استقطاب المواهب وتعزيز المشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن الاتحاد أدرج مؤخراً رياضات “السكيت بورد” و”الباتيناج” و”الدريفت” ضمن نشاطاته.

وأضافت حسن: إن الفعالية شهدت مشاركة عدد من الجمعيات المعنية بالأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تعزيز دمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية، مؤكدة أهمية الرياضات الصديقة للبيئة.

من جهته، أشار وسيم الشركة من منظمي الفعالية إلى وجود خطط مستقبلية لتطوير اللعبة، تتضمن إعادة افتتاح حديقة التزلج في منطقة التجارة بدمشق، وإنشاء مساحات جديدة مخصصة للتزلج ضمن عدد من الحدائق والمرافق الرياضية، بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسي هذه الرياضة.

بدوره، بين مدرب فريق التزلج على اللوح محمد حاج يس أن الفريق تأسس أواخر عام 2024، ويضم عدداً من اللاعبين واللاعبات من فئات عمرية مختلفة، لافتاً إلى أن الفعالية شكلت فرصة للتعريف برياضات التزلج وجمع المهتمين بها من مختلف المناطق.

وتحظى رياضة التزلج على اللوح باهتمام متزايد على المستوى العالمي، ولا سيما بعد إدراجها ضمن الألعاب الأولمبية، ما يفتح المجال أمام انتشارها بصورة أوسع واستقطاب المزيد من المواهب الشابة في سوريا خلال السنوات المقبلة.