مع بدء امتحانات الشهادتين الأساسي والثانوي.. جلسات مراجعة وتقوية في المركز الثقافي بإدلب

تجهيز وتشغيل بئر المياه في قرية الجبين بحماة لتسهيل عودة الأهالي وتحسين الخدمات
انطلاق المرحلة النهائية لبطولة دمشق للشطرنج
ترميم مدرستين في بصرى الشام بحلة جديدة وعلى أسس تعليمية نموذجية
أهالي ريف إدلب يعودون إلى منازلهم المتضررة… تحديات الترميم بين الأنقاض وأسعار المواد
وزير التعليم العالي الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ يتحدث لـ سانا حول واقع الجامعات السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى