من سير العملية الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي في محافظات “اللاذقية – إدلب – دير الزور”

قائمة الصور 1/5
خسف أرضي جانب دوار الادخار غرب مدينة الرقة نتيجة انهيار نفق حفره تنظيم قسد
تدفق شلالات عين الزرقا وعيون عارة في بلدة دركوش بريف إدلب الغربي بعد الهطولات المطرية الأخيرة
حركة الأسواق في مدينة الضمير بريف دمشق قُبيل موعد الإفطار
مديرية الثقافة باللاذقية تحيي ذكرى الثورة بأمسية فنية وأدبية مميزة
أجواء حماسية ومنافسات قوية في بطولة النصر السابعة لفروسية قفز الحواجز والتي أُقيمت في نادي الفروسية المركزي بالديماس
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك