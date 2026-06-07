من سير العملية الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي في محافظات “اللاذقية – إدلب – دير الزور” تاريخ النشر: 2026/06/07 10:47 صباحًا اخر تحديث: 2026/06/07 10:47 صباحًا قائمة الصور 1/5 خسف أرضي جانب دوار الادخار غرب مدينة الرقة نتيجة انهيار نفق حفره تنظيم قسد تدفق شلالات عين الزرقا وعيون عارة في بلدة دركوش بريف إدلب الغربي بعد الهطولات المطرية الأخيرة حركة الأسواق في مدينة الضمير بريف دمشق قُبيل موعد الإفطار مديرية الثقافة باللاذقية تحيي ذكرى الثورة بأمسية فنية وأدبية مميزة أجواء حماسية ومنافسات قوية في بطولة النصر السابعة لفروسية قفز الحواجز والتي أُقيمت في نادي الفروسية المركزي بالديماس صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلباللاذقيةامتحانات شهادة التعليم الأساسيدير الزور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك العثور على لقى برونزية نادرة في موقع أثري جنوب السويد يونيو 7, 2026 يونيو 7, 2026 الاتصالات تطلق خدمة تعبئة رصيد “سيريتل” عبر مكاتب البريد بالسعر الرسمي ودون عمولات يونيو 7, 2026 يونيو 7, 2026 ورشة تدريبية بعنوان “مواصفات وشهادات الحلال للدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي” يونيو 7, 2026 يونيو 7, 2026 ألمانيا تقود طموحات المجموعة الخامسة في مونديال 2026 وصراع محتدم على بطاقات التأهل يونيو 7, 2026 يونيو 7, 2026