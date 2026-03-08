خيمة رمضان في محافظة طرطوس.. مساحة للحوار حول قضايا خدمية وتنموية ومجتمعية
منفذ العريضة الحدودي بريف طرطوس يفتح أبوابه لاستقبال السوريين القادمين من لبنان
الاستمرار بإزالة مخلفات الحرب وردم الأنفاق وفتح الطرقات في ناحية الشيوخ بريف حلب
دفعة ثانية من نفط حقول رميلان في الحسكة تصل حمص لتعزيز إمدادات المصافي
رمضان في إدلب، أسواق مزدحمة وحركة تجارية نشطة بعد الإفطار
ثلاثة ضحايا في جريمة سطو مسلح شملت نقوداً ومجوهرات في مدينة جنديرس بريف حلب
افتتاح مكتب بريد الثورة في الطبقة لتوسيع شبكة الخدمات المقدمة للأهالي في محافظة الرقة
نادي شباب أهلي حلب يحصد ثلاث نقاط على حساب شباب الطليعة في دوري الشباب لكرة القدم
