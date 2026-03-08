خيمة رمضان في محافظة طرطوس.. مساحة للحوار حول قضايا خدمية وتنموية ومجتمعية

تساقط الثلوج على مرتفعات ريف اللاذقية الشرقي
حفل موسيقي تكريمي لطلاب معهد السبع بحرات في المركز الثقافي بالعدوي في دمشق
مشاهد لمخيم كرم الزيتون بمدينة أعزاز في ريف حلب بعد الأمطار الأخيرة
انعقاد الاجتماع التشاوري الأول في إدلب ضمن إطار مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا SEEP
قوى الأمن الداخلي تستقبل أهالي حي الأشرفية في حلب بالورود أثناء عودتهم للحي
