انطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026
جولة تفقدية لمحافظ اللاذقية ومدير التربية والتعليم على مراكز امتحانات شهادة التعليم الأساسي
أهالي ريف إدلب يعودون إلى منازلهم المتضررة… تحديات الترميم بين الأنقاض وأسعار المواد
وحدات من قوى الأمن الداخلي والشرطة تؤمّن نقل الأسئلة إلى المراكز الامتحانية في مختلف المحافظات
طرطوس: ضبط 3 آلاف متر من الكابلات المسروقة وإلقاء القبض على أحد المتورطين
ختام مؤتمر حوار القطاع الخاص السوري: دعوات لتعزيز الشراكة والإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستثمار
خبراء اقتصاديون لـ سانا: التشاركية والإصلاحات الاقتصادية مفتاح تحفيز الاستثمار
من حمص إلى دير الزور… حملة إغاثية لمساندة المتضررين من ارتفاع منسوب الفرات
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