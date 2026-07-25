وزير الاقتصاد اللبناني: استثمارات واسعة مع سوريا وآفاق للتعاون بقطاعات حيوية

بيروت-سانا

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط أن زيارته الأخيرة إلى سوريا شكّلت محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتحت آفاقاً للاستثمار والشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بينهما.

وأوضح البساط، في تصريحات اليوم الجمعة عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن اللقاء تناول نتائج زيارته إلى دمشق، التي جاءت استكمالاً للمسار الذي انطلق مع زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى سوريا في أيار الماضي، مشيراً إلى العمل على ثلاثة مسارات رئيسية لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وبيّن البساط أن هذه المسارات تشمل.

-تعزيز التعاون بين الوزارات المختصة في البلدين من خلال إعداد اتفاقيات جديدة.

-توسيع التواصل مع رجال الأعمال الذين رافقوا الوفد اللبناني، بما يسهم في تطوير الشراكات الاقتصادية.







وأشار البساط إلى أن المباحثات في دمشق تناولت عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية المستقبلية، إضافة إلى ملفات فنية، ولا سيما ما يتعلق بالمعابر الحدودية.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات المرتقبة، أوضح البساط أن الأولوية ستُمنح للملفات الأساسية التي جرى التأكيد عليها خلال لقائه الرئيس أحمد الشرع، وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء، وخطوط نقل الغاز، والمرافئ، والبنى التحتية، لافتاً إلى أن التعاون سيتوسع لاحقاً ليشمل قطاعات حيوية أخرى، ولا سيما البناء والخدمات، بما يعزز فرص الاستثمار والتكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني والوفد المرافق بحث في دمشق مع عدد من المسؤولين الشهر الجاري، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة.