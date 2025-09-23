فرق الدفاع المدني والإطفاء تبذل جهوداً كبيرة لإخماد الحرائق في الربيعة بريف اللاذقية

بعد توقفها لعدة أيام.. دائرة الأحوال المدنية في مدينة إدلب تستأنف عملها
إرشادات في ملتقى “وجهتك الأكاديمية” تساعد طلاب حماة على اختيار التخصص الجامعي
توزيع مساعدات إنسانية على المقيمين في مراكز الإيواء بريف درعا
اللاذقية… مدينة على المتوسط تجمع بين التاريخ والتنوع الحضاري
استمرار فعاليات مهرجان “ربيع حماة”، أجواء تنبض بالفرح
