جاهزية تنظيمية عالية في مطار دمشق الدولي مع بدء موسم الحج

دمشق – سانا

رفعت مديرية أمن مطار دمشق الدولي مستوى جاهزيتها إلى الدرجة القصوى مع انطلاق موسم الحج لعام 2026-1447، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تأمين الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم منذ لحظة دخولهم المطار حتى إقلاع الرحلات.

وائل دعبول جاهزية تنظيمية عالية في مطار دمشق الدولي مع بدء موسم الحج

وأكد نائب مدير مديرية أمن مطار دمشق الدولي وائل دعبول لمراسل سانا، اليوم الأحد، أن الإدارة عمّمت على جميع العناصر في مطاري دمشق وحلب الدوليين تعليمات واضحة برفع الجاهزية وتعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية، بما يضمن انسيابية الحركة داخل المطار وتوفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج.

وأوضح دعبول أن التعليمات شملت تنظيم العمليات التشغيلية، وتشديد الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، إضافة إلى تخصيص كوادر نسائية لمرافقة الحجاج داخل المطار، وتسهيل حركتهم والإجابة عن استفساراتهم، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة.

الحاجة منى طرح جاهزية تنظيمية عالية في مطار دمشق الدولي مع بدء موسم الحج

وعبّر عدد من الحجاج عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة، حيث أشادت الحاجة منى طرح بالتنظيم داخل المطار، فيما أكد الحاج إبراهيم الزعبي أن الجهود المبذولة أسهمت في توفير أجواء مريحة وآمنة، كما نوّه الحاج حمزة الحمزاوي بأهمية الإجراءات المتخذة لتسهيل حركة السفر قبل التوجه إلى الديار المقدسة.

وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين قد انطلقت في التاسع من الشهر الجاري من مطار دمشق الدولي باتجاه مدينة جدة، وعلى متنها 340 حاجّاً، ضمن خطة تفويج الحجاج لموسم هذا العام، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية وصحية اتخذتها الجهات المعنية لضمان سفر آمن وميسر.

3X3A7767 جاهزية تنظيمية عالية في مطار دمشق الدولي مع بدء موسم الحج
3X3A7775 جاهزية تنظيمية عالية في مطار دمشق الدولي مع بدء موسم الحج
3X3A7788 جاهزية تنظيمية عالية في مطار دمشق الدولي مع بدء موسم الحج
3X3A7796 جاهزية تنظيمية عالية في مطار دمشق الدولي مع بدء موسم الحج
3X3A7811 جاهزية تنظيمية عالية في مطار دمشق الدولي مع بدء موسم الحج
3X3A7843 جاهزية تنظيمية عالية في مطار دمشق الدولي مع بدء موسم الحج
3X3A7846 جاهزية تنظيمية عالية في مطار دمشق الدولي مع بدء موسم الحج
3X3A7850 جاهزية تنظيمية عالية في مطار دمشق الدولي مع بدء موسم الحج
3X3A7864 جاهزية تنظيمية عالية في مطار دمشق الدولي مع بدء موسم الحج
الحاج إبراهيم الزعبي جاهزية تنظيمية عالية في مطار دمشق الدولي مع بدء موسم الحج
الحاج حمزة الحمزاوي جاهزية تنظيمية عالية في مطار دمشق الدولي مع بدء موسم الحج
الطوارئ السورية تنظم ورشة عمل لاستكمال إعداد مصفوفة المخاطر على المستوى الوطني
إزالة السواتر الترابية وفتح الطرق في حي الشيخ مقصود بحلب
لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر قائمة المترشحين عن دائرتي تل أبيض ورأس العين
القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق: عملية الانتخاب منظمة ووفق المعايير المعتمدة
أهالي طلاب الكلية الجوية في حمص يستقبلون أبناءهم في أول إجازة بعد التطوع
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى