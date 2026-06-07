معرض للفن التشكيلي بعنوان “دمشق عروس الشام” في المركز الثقافي بالمزة

استئناف جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في قصر العدل بحلب
رئيس اتحاد كرة السلة يتحدث لـ سانا عن صالة الفيحاء الجديدة وأهمية المباراة الودية مع لبنان
مدير صحة حلب: نحن في أتم الجاهزية لتقديم جميع الخدمات الطبية لأهلنا في عين العرب
وزارة التنمية الإدارية تقيم ورشة عمل في ريف دمشق لبحث التحديات والمشاكل الإدارية في المحافظة
مشاهد جوية للجسر المعلق في مدينة دير الزور والذي دمره النظام البائد
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