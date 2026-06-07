إقبال على التسجيل بالدورات الصيفية في نادي محافظة دمشق الرياضي
“تحدي زيرو كربون” نموذج لإلهام الشباب نحو بيئة أنظف في حمص
استعدادات على الكورنيش الجنوبي في الرقة لانطلاق مسير مركبات الداخلية بالهوية البصرية الجديدة
من التشجير إلى إعادة التدوير.. هيئة الطيران المدني تحتفل بيوم البيئة العالمي بمطار دمشق الدولي
إطلاق دفعة جديدة من سد الأبرش لري المزروعات في سهل عكار بطرطوس
فعالية علمية حول مواجهة أزمة المناخ في جامعة اللاذقية
استقرار التزويد المائي بريف دمشق الغربي بعد تشغيل آبار جديدة وتأهيل أخرى
إطلاق دورة إعداد الأدلاء السياحيين بدمشق بمشاركة 76 متدرباً من مختلف المحافظات
Sign in to your account
تذكرني