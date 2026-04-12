حفل ترفيهي في سلمية ضمن برنامج حلم الطفولة بمشاركة 160 طفلاً

حماة-سانا

نظمت جمعية “لنبدع معاً- مشروع حلم الطفولة”، حفلاً إبداعياً وترفيهياً اليوم الأحد، في صالة سينما سلمية بمشاركة 160 طفلاً وطفلة من المنتسبين لرياض الأطفال والمؤسسات التعليمية العائدة للجمعية.

وفي تصريحات لمراسل سانا، أوضح نائب رئيس جمعية “لنبدع معاً” المشرف العام على مشروع حلم الطفولة بسام ياغي، أن المشروع يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و5 سنوات، وبدأته الجمعية منذ نحو عامين وشهد توسعاً في نشاطه في مدينة سلمية وريفها.

وأشار إلى أن الفعالية تضمنت أداء أغانٍ فردية وجماعية وأنشطة ترفيهية وتعليمية مع توزيع هدايا تشجيعية.

الطفلة المشاركة جولي زريف من سلمية أوضحت أنها قدمت فقرة غناء قصيرة، مشيرة إلى أنها استفادت من أنشطة المشروع في مختلف المجالات التعليمية والإبداعية، فضلاً عن أجواء البهجة والمتعة التي غمرتهم خلال فترة الدوام في الروضة.

يذكر أن مشروع “حلم الطفولة” تأسس في مدينة سلمية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبدعم من شبكة الآغا خان للتنمية.

انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للإعاقة “التمكين والشمول والدمج” في مركز الفنون البصرية بدمشق
لحماية المنتج المحلي وجذب المستثمرين… الهيئة العامة للمنافذ البرية ‏والبحرية تصدر نشرة رسوم جمركية موحدة ‏
مدير إدارة الحج والعمرة: تطبيق معايير شفافة وعادلة لاختيار الحجاج السوريين
الرئاسة السورية: تفاهم مشترك بين الحكومة السورية و”قسد” حول مستقبل الحسكة وآليات الدمج
تفعيل “7 مراكز صحية مضيئة” لتقديم خدمة الرعاية الصحية في ريف دمشق
