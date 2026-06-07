بحضور الرئيس الشرع.. انطلاق موسم طرطوس السياحي 2026

photo 1 2026 06 07 20 49 23 بحضور الرئيس الشرع.. انطلاق موسم طرطوس السياحي 2026

طرطوس-سانا
 
بحضور الرئيس أحمد الشرع، أُقيمت في ساحة المهرجانات على الكورنيش البحري بمدينة طرطوس، اليوم الأحد، احتفالية افتتاح موسم طرطوس السياحي لعام 2026.
 
واستعرض محافظ طرطوس أحمد الشامي، ووزير السياحة مازن الصالحاني في كلمتيهما خلال حفل الافتتاح، واقع السياحة في طرطوس، وأهمية الدعم الحكومي للقطاع السياحي، وتعزيز الجذب السياحي، وتنشيط الحركة الاقتصادية.
 
وشهدت الفعالية عرض برومو تعريفي عن محافظة طرطوس، استعرض أبرز المقومات الطبيعية والسياحية التي تمتلكها المحافظة، إلى جانب عروض الطيران الشراعي التي أضفت طابعاً مميزاً على انطلاق الموسم السياحي.

photo 2 2026 06 07 20 49 23 بحضور الرئيس الشرع.. انطلاق موسم طرطوس السياحي 2026
photo 3 2026 06 07 20 49 23 بحضور الرئيس الشرع.. انطلاق موسم طرطوس السياحي 2026
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