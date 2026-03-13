طرطوس تضيء شوارعها بالفوانيس في مسير رمضاني يعزز روح المحبة

فعالية طلابية في جامعة الشام الخاصة في اللاذقية.. احتفالاً بذكرى النصر والتحرير
تكبيرات النصر في مسجد المنصور بطرطوس قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
إعادة العمل جزئياً بمركز العريضة الحدودي في طرطوس ‏-فيديو
نشاط ترفيهي وتعليمي للأطفال ضمن مهرجان الماغوط المسرحي
زوار جناح سانا في معرض الكتاب: نافذة على تاريخ الإعلام الوطني
