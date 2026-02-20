خيمة حماة الرمضانية تبحث قضايا خدمية وتنموية تهم المواطنين

سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين حول الوضع في مدينة اللاذقية بعد بسط الأمن والاستقرار والتصدي لفلول النظام البائد
القائد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يستقبلان وفداً عمانياً في العاصمة دمشق
تشغيل محطة تل رفعت الكهربائية ضمن خطة إعادة تأهيل الكهرباء بريف حلب الشمالي
تقلب أسعارِ المواد الغذائية وانعكاسه على المواطن والتاجر
الرئيس الشرع يستقبل أمير دولة قطر
