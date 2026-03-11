دائرة تربية الخيول في زراعة حمص تكثف جهودها لدعم الخيل العربية الأصيلة
مبادرة شعبية في درعا لدعم مرضى السرطان وتخفيف أعباء العلاج
صيانة شاملة للأقسام الطبية في مركز العيس الصحي بريف حلب لتلبية احتياجات أهالي المنطقة
مسجد كفرنبل الكبير.. منارة مستمرة للعلم والدين
مسؤولة أممية لمراسل سانا في فيينا: سوريا بذلت جهوداً كبيرة للحد من إنتاج المخدرات منذ تحريرها
جلسة حوارية في معرة النعمان بريف إدلب لبحث الواقع الخدمي والتحديات التي تواجه العمل
الصقيع يلحق أضراراً ببعض المحاصيل الزراعية في ريف درعا
تكثيف الجولات الرقابية على أسواق حلب للتأكد من سلامة المواد الغذائية والتزام الباعة بالأسعار
