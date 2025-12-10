محاضرة في إدلب حول “المكتبة الوطنية ودورها التوثيقي في حفظ الذاكرة السورية”

أجواء آمنة واستعدادات أمنية على أعلى مستوى في معرض دمشق الدولي
المفتي العام لسوريا: أهمية الاستمرار ببناء الدولة والتعاون والتعاضد والتراحم فيما بيننا
غزة بعد عامين من الإبادة جرحٌ مفتوح وصرخة إنسانية لا تُسمع
وزير التجارة التركي يتحدث لـ سانا عن معرض دمشق الدولي
الحبتور: زيارتنا إلى سوريا تهدف لدعم الاقتصاد والوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع
