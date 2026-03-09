مباحث الأمن الجنائي بحلب توضح دوافع جريمة قتل عائلة في حي السبيل بعد استكمال التحقيقات الأولية

مجلس مدينة حمص يتابع تنفيذ مشروع قناة الري في حيي الخالدية والقصور
استمرار فعاليات الدورة الآسيوية للمستوى B للمدربين بكرة القدم في حلب
تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات المقدمة للمراجعين في فرع التأمينات الاجتماعية بريف دمشق
استمرار احتفالات أهالي دمشق في ساحة الأمويين بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
حوار مجتمعي في بلدة صَدَد بريف حمص الشرقي حول العدالة وترسيخ التماسك المجتمعي
الوسوم:
