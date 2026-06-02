وفد سوريا ينظم فعالية على هامش أعمال الدورة الـ35 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا

فيينا-سانا

نظم وفد سوريا برئاسة معاون وزير العدل مصطفى القاسم فعالية على هامش أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، بعنوان “العدالة الانتقالية في سوريا.. الجهود والتحديات لمعالجة إرث كبير من الانتهاكات الذي خلفه النظام البائد”.



واستعرض الوفد السوري جهود الجمهورية العربية السورية في مرحلة ما بعد التحرير، والإجراءات المتخذةَ لتعزيز مسارات العدالة الانتقالية وترسيخ سيادة القانون، إضافة إلى الخطوات المتعلقة بدعم المؤسسات الوطنية ومعالجة آثار الانتهاكات وتعزيز الاستقرار المجتمعي.