مسجد كفرنبل الكبير.. منارة مستمرة للعلم والدين

احتفال أهالي مدينة جسر الشغور في ريف إدلب بالذكرى الأولى للنصر والتحرير
مشاركة واسعة في السباق الدوري التاسع للخيول العربية الذي أقيم في ريف دمشق بمناسبة ذكرى التحرير
اجتماع في دمشق لبحث التطورات الإنسانية في سوريا وتعزيز الاستجابة الوطنية
أنفاق حفرها تنظيم قسد أثناء تواجده بحي الشيخ مقصود لاستخدامها في تنفيذ اعتداءاته
مشروع “قطار الفرح”.. مبادرة مجتمعية لمساعدة شبان أيتام على الزواج في حماة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى