“رمضان.. إيمان يجمعنا” مهرجان دعوي في اللاذقية

مديرية صحة حلب تقدم الرعاية الصحية الضرورية للأهالي الخارجين من مناطق دير حافر ومسكنة شرقي حلب
إقبال كبير من خارج مدينة الباب على دائرة الأحوال المدنية يضاعف حجم العمل اليومي
قبيل بدء استلامها وفد من مديرية الحج السورية يطلع على المقار المؤقتة للحجاج السوريين في مشاعر عرفة
الشؤون السياسية في حمص تعيد عقاراً لأصحابه قانونياً بعد عقود على إشغاله
“يا نايم وحد الدايم”.. مسحراتي الشام يزين ليالي شهر رمضان المبارك عبر الأجيال
