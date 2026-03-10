إغلاق باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب في منطقة الطبقة بريف الرقة

حملة تلقيح في حمص تشمل المنطقة الصحية الثانية والقصير وتدمر بهدف تعزيز المناعة
توصيات طبية حول التغذية المتوازنة في شهر الصيام
في مهمة تطوعية محفوفة بالمخاطر..شباب من منظمة The HALO Trust يعملون على إزالة الألغام و
وزير الصحة يفتتح مبنى العيادات الشاملة في مدينة محردة
استمرار احتفالات أهالي دمشق في ساحة الأمويين بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
