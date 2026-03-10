مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية حول المرسوم رقم 55 لعام 2026

وزير الطوارئ ومحافظ اللاذقية يطلعان على مخيم الكشاف التدريبي في بلدة كسب
منافسات اللاذقية لمصارعة الأذرع خطوة نحو تمثيل المحافظة في بطولة الجمهورية
الشركات الإيطالية المشاركة بمعرض (SOG) تؤكد أهمية السوق السورية للاستثمار
دار الأوبرا بدمشق تستضيف أمسية موسيقية ثلاثية
استقبال صناع المحتوى السوريين والعرب المشاركين في مؤتمر “سكريبت” في حلب
