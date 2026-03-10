مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية حول المرسوم رقم 55 لعام 2026
24 متدرباً في حمص لتنفيذ التقييم الوطني لمهارات القراءة والحساب في مرحلة التعليم الأساسي
نور الدين البابا لـ سانا: الشركات الأمنية ليست بديلة عن المؤسسات الحكومية في حفظ الأمن
بقايا صاروخ سقط على أطراف قرية ماعص الواقعة بين محافظتي ريف دمشق والقنيطرة
وصول قافلة المهجّرين العائدين من الحسكة إلى مدينة عفرين بعد سنوات من النزوح
“الربيعة” مدينة تحتضن تاريخ وعراقة ريف إدلب
“حق الملح” تقليد عريق متوارث يحافظ على حضوره بين أهالي دمشق
توقيع اتفاقية بين الخطوط الجوية السورية ومعرض “ناس تكس 2026” للنسيج في دمشق
