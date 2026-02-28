مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تغلق عدداً من محال بيع اللحوم في سوق برزة
انطلاق المرحلة الأولى من مسابقة إعراب جزء عمّ لطلاب المرحلة الثانوية بمدينة السلام في القنيطرة
قروض لمربي النحل في حمص لدعم القطاع ومواجهة تحدياته
بقايا الصاروخ الذي سقط بقرية الحيران بريف القنيطرة نتيجة الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران
منفذ جرابلس الحدودي يشهد نمواً تجارياً متزايداً مع استمرار عبور عشرات الشاحنات يومياً
انطلاق منافسات بطولة دمشق الدولية لفروسية قفز الحواجز
إطلاق حملة لجمع التبرعات في فيينا دعماً للأسر المحتاجة في سوريا
إعادة افتتاح مسجد النور ببلدة صيدا في ريف درعا الشرقي بعد تأهيله
