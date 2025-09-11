معبر نصيب الحدودي يسجل تزايداً في حركة الشاحنات والمسافرين

كلمة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري
سانا تستطلع آراء عدد من الصناعيين المشاركين في معرض بيلدكس حول أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة مع مجموعة UCC الدولية
فريق من الجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز) يُجري نحو 25 عملية قلب مجاناً في مشفى الأمراض القلبية بمدينة حلب
كلمة وزير الدفاع السيد مرهف أبو قصرة خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تنهي تجهيز جناحها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
