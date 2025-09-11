معبر نصيب الحدودي يسجل تزايداً في حركة الشاحنات والمسافرين
حضور رسمي وشعبي كبير في إطلاق حملة “دير العز”
عودة نحو 300 لاجئ سوري من لبنان عبر جديدة يابوس ضمن برنامج العودة الطوعية
محافظ درعا يطلع على الواقع الخدمي في قرية خبب شمالي المحافظة
الجهاز المركزي للرقابة المالية يطلق منصته الإلكترونية لتلقي الشكاوى
اختتام الترشح لعضوية الهيئات الناخبة لمجلس الشعب السوري في دمشق
أحد المتبرعين في حملة “دير العز”: دير الزور بحاجتنا جميعاً كي يعود لها أهلها المهجرون
ملتقى القبائل والعشائر في حماة يداً بيد نحو بناء سوريا الجديدة
Sign in to your account
تذكرني