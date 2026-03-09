حملة تموينية واسعة لضبط الأسعار في الدانا وشارع المولات بريف إدلب

القائم بأعمال وزارة الصحة يفتتح مركز “‏الاستعراف السوري للطبابة الشرعية” في مبنى العيادات الشاملة بمنطقة ‏الزاهرة الجديدة بدمشق
مدير مؤسسة الكهرباء: نسعى لتبديل عدادات كهرباء المنازل بأخرى مسبقة الدفع خلال 4 سنوات
رفع أطول علم سوري بطول 500 متر في ساحة العاصي بحماة ضمن فعاليات ذكرى النصر وتحرير المدينة
كيف انعكس التخبط في أسعار الذهب على حركة البيع والشراء في السوق المحلية؟
جناح المياه في معرض دمشق الدولي.. خدمات تواكب الاحتياجات المتزايدة للمواطنين
