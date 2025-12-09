الرئيس الشرع: النظام البائد أسس لكيان يقوم على اللاقانون ونشر الفساد وأمعن في إفقار الشعب

افتتاح ملعب كرة قدم سداسي في المدينة الرياضية ببلدة الجيزة في ريف درعا الشرقي
شكل الدولة السورية محاضرة في الجامعة العربية الخاصة بحماة
لقاء أعضاء اللجنة الفرعية والهيئة الناخبة مع المرشحين لمجلس الشعب في تل أبيض شمال الرقة
ورشة عمل في إدلب حول مدونة السلوك المهني الإعلامي
عرض جاهزية فرق الدفاع المدني في ساحة سعد الله الجابري بحلب ضمن فعاليات ذكرى النصر والتحرير
