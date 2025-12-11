غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق استراتيجيتها الجديدة للعام 2026

منتخب سوريا للرجال بكرة القدم.. أداء ملفت وطموحات بتجاوز المغرب بربع نهائي كأس العرب
مواطن من بلدة الزيارة في منطقة الغاب بحماة يستذكر منزله الذي دمره النظام البائد
ورشة عمل حول استعادة قيمة سلسلة إنتاج زيت الزيتون السوري
فعالية إنسانية في اللاذقية تسلط الضوء على احتياجات ذوي الإعاقة
الشركات الإيطالية المشاركة بمعرض (SOG) تؤكد أهمية السوق السورية للاستثمار
