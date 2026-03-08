الزكاة فريضة شرعية وأداة تنموية.. محور ورشة حوارية في حماة

فريد المذهان المعروف باسم “قيصر” يتحدث عن فوزه بالجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان
مجلس بلدة الجيزة في ريف درعا يطلق حملة لإزالة التعديات وتحسين الواقع الخدمي
سانا تستطلع آراء عدد من طلاب وأساتذة جامعة دمشق حول عمليات وزارة الدفاع والأمن العام التي تستهدف فلول النظام البائد.
انطلاق الحملة الوطنية للتشجير بحماة بمشاركة رسمية ومجتمعية لتعزيز الغطاء النباتي
“بطل القراءة” عرض مسرحي في جناح الأطفال بمعرض دمشق الدولي للكتاب
