وزير الصحة مصعب العلي يفتتح مشفى منبج الجديد في ريف حلب الشرقي بحضور محافظ حلب عزام الغريب

رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة لبحث أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة
محاضرة دينية للداعية الأردني الشيخ علاء جابر في مسجد شعيب بمدينة إدلب
سد الضمير بريف دمشق يعزز مخزونه المائي جراء الهطولات المطرية الأخيرة
الرئيس الشرع يلتقي عدداً من الصناعيين والتجار في حلب
نقابة صيادلة سوريا تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، تقديرا لجهود صيادلة سوريا
