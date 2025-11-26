مصابون جراء الانفجار في كفر تخاريم بريف إدلب يتلقون العلاج في مشفى الشهيد وسيم حسينو

عودة أهالي قرية الغسانية في منطقة جسر الشغور بإدلب إلى منازلهم بعد 13 عاماً من التهجير
سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين في مدينة اللاذقية حول الواقع الأمني بعد إفشال هجمات فلول النظام البائد وانتهاء التهديدات الأمنية
انتشار قوات الأمن الداخلي في قرى ريف السويداء لضمان تنفيد وقف إطلاق النار وحماية الأهال
أبحاث وتقنيات علاجية جديدة ضمن مؤتمر الهندسة الطبية الحيوية في جامعة دمشق
افتتاح محكمة صلح في مدينة حريتان بريف حلب
