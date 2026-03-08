محافظ درعا يتحدث لـ سانا حول قرار تعليق الدوام في مدارس درعا

حملة تلقيح ضد مرض التهاب الكبد الوبائي في القنيطرة تستهدف الكوادر الطبية وعمال البلديات
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعقد جلسة تعريفية بطرطوس
مباراة كرنفالية بين فريق مدارس مدينة ديرالزور وفريق مدارس مدينة الميادين بذكرى النصر والتحرير
عودة شرطة المرور إلى شوارع مدينة الرقة لتخفيف الازدحامات وتعزيز السلامة المرورية
جامع العثمانية في حلب القديمة.. روعة الفن المعماري الإسلامي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى