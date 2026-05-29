أوقاف الرقة تعلن فتح المساجد لإيواء المتضررين من فيضان الفرات

الرقة-سانا

أعلنت مديرية الأوقاف في الرقة رفع جاهزيتها لاستقبال المتضررين من غمر المياه لمنازلهم في المناطق المحيطة بنهر الفرات، وفتح المساجد لإيوائهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكدت المديرية، في تعميم نشرته عبر صفحتها على الفيس بوك اليوم الجمعة، أنها تسعى إلى تقديم مختلف أشكال الدعم والعون للأهالي المتضررين، مشيرة إلى فتح جميع أبواب بيوت الله لإغاثتهم، راجيةً من الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل سوء.

وتشهد محافظة الرقة خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه نهر الفرات، ما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف إجراءاتها الاحترازية ورفع جاهزية الورشات الفنية والآليات في المناطق المهددة بالغمر.