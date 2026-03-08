استمرار العمل على تأهيل طريق الحسينية أوتوستراد حمص دمشق في ريف القصير

إعادة تأهيل كابلات المحولات المتضررة في الكرك الشرقي بريف درعا لإعادة التيار الكهربائي للبلدة
أمسية إنشادية لفرقة التراث بصوت محمد النقشبندي على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب
سوق الحميدية الأثري بدمشق تحسن ملحوظ في حركة البيع قُبيل حلول عيد الأضحى المبارك
إطلاق المرحلة الثانية من حملة “غرسة وطن” على طريق مطار دمشق الدولي
“عدسة وبندقية” و”فك حصار حلب” ندوتان حواريتان ضمن فعاليات المعرض العسكري للثورة السورية
