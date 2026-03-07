تضييق إسرائيلي متزايد على أصحاب الكسارات في ريف القنيطرة الشمالي ومداهمات متكررة لها

متبرع يشتري خوذة أول شهيد في الدفاع المدني بحلب ويتبرع بالمبلغ لصالح حملة “حلب ست الكل”
استمرار عناصر النظام البائد بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة التي بحوزتهم في أحد مراكز التسوية بحلب
عرض جاهزية فرق الدفاع المدني في ساحة سعد الله الجابري بحلب ضمن فعاليات ذكرى النصر والتحرير
مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية في وزارة الاقتصاد يعرض خدماته في معرض دمشق الدولي
الانتهاء من إنجاز جميع الاستعدادات لإطلاق حملة الوفاء لإدلب في الملعب البلدي
