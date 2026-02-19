جاسم يفوز على نوى ويتأهل للتجمع النهائي لأندية الدرجة الثانية بكرة القدم

صليب التركمان وبرج إسلام.. جمال الشواطئ الصخرية في اللاذقية
لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء تعرض منهجية عملها أمام وفد مجلس الأمن الدولي
بعد تحضيرات مكثفة.. مدينة المعارض تضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاح معرض دمشق الدولي
مؤتمر “عام على التحرير.. أفق وتحديات” يناقش واقع المؤسستين العسكرية والأمنية في سوريا
حملة “تفتناز بدنا نعمرها” تجمع أكثر من 2.7 مليون دولار
