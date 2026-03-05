وزارة التنمية الإدارية تقيم ورشة عمل في ريف دمشق لبحث التحديات والمشاكل الإدارية في المحافظة
جلسة لمحافظ اللاذقية مع أهالي دمسرخو ضمن فعاليات حوار رمضان
وحدات من الجيش العربي السوري تطلق مدفع رمضان في حمص إيذاناً بحلول موعد الإفطار
الرئيس أحمد الشرع في لقائه الإعلاميين: “مهما فعلنا للناس قليل لذا نحن مطالبون ببذل أقصى جهدنا
افتتاح مدرسة “معضمية الشام السادسة” حلقة أولى في ريف دمشق بعد إعادة تأهيلها
الرئيس الشرع: يجب التوافق على تعريفات مناسبة لمعنى الحريات الإعلامية والسياسية
حديث الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه عدداً من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني في قصر الشعب بدمشق
أوقاف القنيطرة تقيم المباراة قبل النهائية لدوري التحدي الإيماني
Sign in to your account
تذكرني