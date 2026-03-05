وزارة التنمية الإدارية تقيم ورشة عمل في ريف دمشق لبحث التحديات والمشاكل الإدارية في المحافظة

تركيب 3 محولات وزيادة استطاعة عدة مراكز تحويل كهربائية بريف دمشق
حملة تشجير لزراعة 14 ألف غرسة في رأس البسيط بريف اللاذقية
الروايات والكتب الأجنبية في معرض الكتاب جسر للثقافة واكتساب الخبرات
افتتاح البطولة الرمضانية الأولى لكرة القدم للصالات في دمشق
صور تظهر حجم الدمار في حي الدخانية بريف دمشق جراء قصف النظام البائد
