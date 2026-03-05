وحدات من الجيش العربي السوري تطلق مدفع رمضان في حمص إيذاناً بحلول موعد الإفطار

المعروك.. خبز رمضان الذي لا يغيب عن موائد السوريين
ساحة السبع بحرات تحتضن فرحة أهالي إدلب خلال الاحتفال بذكرى الثورة السورية
جامعة حمص تستضيف ندوة حول انتخابات مجلس الشعب 2025
تأهيل محطة مياه الزغير لتحسين واقع مياه الشرب في ريف دير الزور
بازار “أفكار” أكثر من خمسين مشروعاً صغيراً ومتنوّعاً بفندق سفير حمص
