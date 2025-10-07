الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 7 من تشرين الأول 2025

دمشق:

1 – ملتقى بصمة حرف الثقافي في مؤسسة تكنولوجيا المستقبل بالبرامكة، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان “الآثار السورية المسجلة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي”، للأستاذ فيصل نجاتي، في المنتدى الاجتماعي بالطلياني، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – أمسية غنائية بعنوان “طقوس سورية”، لكورال غاردينيا على مسرح الدراما في دار الأوبرا، الساعة الـ 7.30 مساءً.

4 – عرض أفلام “فيها إيه يعني، المشي الطويل، رحلة كبيرة وجريئة وجميلة”، في صالة سينما سيتي من الساعة الـ 12 ظهراً لغاية الساعة الـ 10 مساءً.

ريف دمشق:

انطلاق ورشة رسم بالألوان الزيتية بعنوان “الورشة السريالية”، في بيت ألبرتو بجرمانا، الساعة الـ 5.30 مساءً.

حمص:

1 – ملتقى ثقافي بعنوان “التراث والعدالة الانتقالية”، في ملتقى هارموني الثقافي بحي الحميدية، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – عرض فيلم “أشباح بيروت”، في دير الآباء اليسوعيين بحي بستان الديوان في مدينة حمص، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – ندوة حول كتاب “الربيع المحاصر – أوراق من داخل العاصفة” للكاتب عبد الحفيظ الحافظ، في صالة فرع حمص لاتحاد الكتاب بشارع الغوطة الساعة الـ 5 مساءً.

حماة:

عرض مسرحية “آخر ليلة أول يوم”، في صالة سينما سلمية، ضمن فعاليات مهرجان محمد الماغوط الخامس، الساعة الـ 7 مساءً.

طرطوس:

محاضرة بعنوان “المواطنة بين النظرية والواقع”، للأستاذ زهير حسن، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 10 صباحاً.

حلب:

1 – معرض رسم بعنوان “ورود من بلادي”، في الحديقة العامة بساحة سعد الله الجابري، الساعة الـ 2 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان “تاريخ وفن عمارة الكنائس في الكتلة الكلسية”، للدكتور الآثاري جهاد عباس، في صالة مديرية الثقافة بحي السبيل، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – عروض مسرحية ضمن مهرجان محمد الماغوط الخامس، على مسرح نقابة الفنانين في حي الجميلية بحلب، من الساعة الـ 4 عصراً لغاية الساعة الـ 6 مساءً.

4 – عرض أفلام” ليلة الحاصد، ريستارت، ماما وبابا، فيها إيه يعني، المنتقم السام، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.15 ظهراً لغاية الساعة الـ 9.30 مساءً.