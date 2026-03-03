معهد صبحي شعيب في حمص..حاضنة للمواهب التشكيلية الشابة

مهرجان السلام في حمص يحتفي بإنجازات مدينة حسياء الصناعية.
الرئيس الشرع: رفضنا مبدأ المحاصصة واعتمدنا مبدأ التشاركية في تشكيل الحكومة
الرئيس الشرع: من المهم الفصل بين الاستثمار الخاص والمسؤولية العامة
المدينة الرياضية في داريا بريف دمشق.. شاهد على الدمار الممنهج للنظام البائد
الإفراج عن 69 موقوفاً في اللاذقية بعد ثبوت عدم تورطهم في جرائم ضد الشعب السوري
